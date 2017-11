Fransérgio marcou um golo em Alvalade que foi anulado , um lance que gerou muita discussão após o encontro entre Sp. Braga e Sporting no domingo. Esta terça-feira, e à margem da Web Summit, em Lisboa, Bruno de Carvalho voltou ao tema."Acho que Fransérgio marca o golo quando já tinha sido apitado e, supostamente, já nem devia poder chutar. Não tenho pejo nenhum em dizer que não me parece que haja fora de jogo, mas aquele pisão ao Podence [minuto 52']... Ele já é pequenino ainda encurtou mais 10 centímetros. Entre um golo mal anulado, que não podia ser marcado porque já tinha sido apitado, e um penálti daquela dimensão, acho que estamos a brincar com o que se anda a passar ao futebol. Uns brincam e o presidente do Sporting é castigado.. Coitado do Podence e da falta que sofreu", afirmou o presidente leonino.