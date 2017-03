Depois de Jorge Jesus ter abordado a nomeação de Jorge Sousa para o Sporting-V. Guimarães deste domingo (20H15), também Bruno de Carvalho comentou o trabalho do árbitro portuense."Não podemos esconder que continuamos a ser o clube mais prejudicado, que o árbitro que vai apitar amanhã [hoje] cometeu erros graves num jogo em que ficaríamos à frente e não com menos 5 pontos [dérbi com o Benfica, a 11 de dezembro] - hoje estaria tudo diferente com a equipa, a força anímica dos jogadores seria outra. Que Jorge Sousa consiga amanhã já ter ultrapassado aquela prestação que prejudicou o Sporting. Já todos percebemos que aquilo da UEFA, da nota oficiosa, é tudo falso, que o Conselho de Arbitragem esteve infeliz nas declarações que fez sobre esse jogo... Esperemos que [Jorge Sousa] esteja à altura daquilo que sempre lhe reconheci. Escolheria-o para aquele dérbi, mas é lógico que não gostei da atuação e espero que amanhã [hoje] esteja ao seu nível, a um nível bom, que consiga dar uma resposta muito boa àquilo que foi o dia de hoje", afirmou o presidente reeleito do Sporting em entrevista à Sporting TV

Autor: Sofia Lobato