O presidente do Sporting desmistificou este sábado, em Almodôvar, uma ideia que o acompanha praticamente desde o início do seu mandato: que a renegociação da dívida com os bancos estava negociada antes da sua chegada à presidência. Afinal, garante o candidato, não era bem assim."Não havia nem dinheiro para salários, quanto mais uma reestruturação financeira planeada. Tudo aquilo que estava feito, estava tão mal feito que o próprio responsável financeiro da altura já estava a negociar um PER com os bancos, que é algo como sabem muito grave. É a última situação de completa rutura financeira", assegurou Bruno de Carvalho, não perdoando a Madeira Rodrigues a imagem que o seu concorrente tem passado da situação financeira do clube."O que temos assistido é um espalhar, ao mundo e ao mercado, que o Sporting está num descalabro financeiro. Quero relembrar-vos um dos grandes motivos de orgulho desta direção: antes, falava-se que o Sporting estava de rastos, que devia dinheiro. Isso foi ultrapassado. Durante os últimos 4 anos conseguimos só falar dos feitos que os nossos atletas deram ao Sporting. Isso tem sido a verdadeira onda verde", ilustrou o líder verde e branco.

Autores: Ricardo Granada e João Lopes