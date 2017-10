Bruno de Carvalho deu os parabéns a Cristiano Ronaldo pelo quinto troféu de melhor do Mundo - atribuido hoje ao craque português pela FIFA -, afirmando que tal distinção valoriza o trabalho que é feito na formação do Sporting."Parabéns Cristiano Ronaldo! É o reconhecimento do trabalho desenvolvido na maior fábrica de talentos do Mundo, a Academia Sporting, que é a única que já formou 2 Bolas de Ouro. O internacional português conquistou em 2016 o título de Campeão da Europa pela Seleção e, já em 2017, a Liga e Supertaça de Espanha, Liga dos Campeões e Supertaça Europeia, afirmando-se cada vez mais como o melhor jogador português de todos os tempos. O Cristiano é a prova viva de que com muito trabalho, com Esforço, com Dedicação e com Devoção, a Glória fica muito mais perto", afirmou o presidente leonino no Facebook.