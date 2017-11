Bruno de Carvalho analisou o 'rendimento' do vídeo-árbitro (VAR) ao cabo de 11 jornadas. Esta tecnologia, cuja introdução sempre foi defendida pelo presidente do Sporting, tem tido mais erros do que o líder leonino desejaria mas este sublinhou a sua importância para a verdade desportiva."O VAR foi uma luta muito grande do Sporting. Tem havido erros, infelizmente mais do que gostaríamos, mas é um acréscimo à verdade desportiva e vamos defender até à ultima uma ferramenta muito útil ao futebol português. É por isso de louvar que tenha havido o acordo entre a FPF e a Liga para que continue [por mais uma época]. Espero que estas duas entidades tenham a noção que o VAR tem de ficar para durar. É como tudo, quem manuseia o VAR tem de ser competente. Quando não o são, saem. Tem de ser para todos", disse Bruno de Carvalho esta sexta-feira, na entrega dos prémios 'Rugidos de Leão', em Leiria.

Autor: Alexandre Moita