A decisão de Bruno de Carvalho em não tecer qualquer tipo de consideração no final do jogo com o V. Setúbal, inclusive à televisão oficial do clube, está relacionada com o facto de o presidente do Sporting ter sido um dos impulsionadores da candidatura de Fontelas Gomes ao Conselho de Arbitragem (CA) da Federação.

Bruno de Carvalho, recorde-se também, afirmou recentemente em entrevista ao nosso jornal "que muitas das coisas que estão a ser aplicadas pelo CA derivam das propostas do Sporting", o que, por si só, reflete a comunhão de ideias entre o atual líder leonino e o presidente do Conselho de Arbitragem, Fontelas Gomes.

Continuar a ler