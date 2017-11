Bruno de Carvalho lembrou que o Sporting foi o primeiro a denunciar não só a existência de vouchers mas também a alegada lógica de atuação do Benfica exposta nos famosos emails."Relembro que fomos os primeiros a revelar o que se passava com os famosos vouchers. Todos querem os louros, mas foi o Sporting que teve coragem de dizer que o futebol português se jogava bastante nos bastidores. Agora aparecem uns emails - está certo, gostam mais de ler que ouvir o presidente do Sporting - mas eu já andava a dizer isto há cinco anos. Há pouco tempo houve alterações nos delegados e eu disse publicamente que era bom, mas que de um cesto de maçãs nunca saíram laranjas... É engraçado ver os emails e os sportinguistas dizem 'finalmente se sabe a verdade', mas esta verdade sabe-se há cinco anos, há cinco anos que apontamos o dedo, estando na linha da frente da modernização do desporto e do futebol", disse o presidente leonino durante a entrega dos galardões 'Garra de Leão', no núcleo de Castelo BrancoAinda com a mira nos rivais, Bruno de Carvalho disparou: "Já vou num ano e meio de castigo, mas até me podem da 20! Sou muito mais novo que eles, por isso vão ter de me aturar mais a mim que eu a eles."