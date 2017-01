Bruno de Carvalho garantiu que o Sporting continua na luta pelo único título que os leões podem ainda garantir no futebol esta temporadada, o de campeão nacional. Em entrevista à TSF, o atual presidente do clube de Alvalade e candidato às eleições de março sublinhou que o atual momento da equipa não prejudica a sua recandidatura."O que há a fazer agora é trabalhar bastante para aquilo que é o último objetivo da temporada. Estou triste, frustrado. Tinha, enquanto sportinguista, outra expectativa, mas não me parece que [o momento da equipa] condicione absolutamente nada a candidatura. É uma época que está a ser muito mal conseguida ao nível do futebol, mas o Sporting é muito mais. Não me estou a esconder de nada, atenção. Não estou a ver nenhum candidato a candidato, a não sermos nós, a falar das modalidades, do pavilhão, do facto do clube só ter dado lucro desde que chegámos, de termos um resultado sempre positivo da SAD menos em duas semanas por uma questão estratégica de fazermos as duas maiores vendas do Sporting. Nas últimas três semanas o Sporting acabou por ser afastado de dois objetivos e não estávamos de todo à espera [taças]. Está difícil e temos de nos concentrar no último objetivo que nos resta. Ao contrário das expectativas de todos, falhámos dois objetivos".

Autor: Sofia Lobato