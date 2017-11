Bruno de Carvalho esclareceu, através do Facebook, a ligação do Sporting ao empresário João Pinheiro, negando qualquer tipo de preferência pelo referido agente, concretamente nos negócios de Rúben Semedo e de Junya Tanaka. O Correio da Manhã noticia esta quarta-feira que o Ministério Público está a investigar alegados ilícitos na transferência do japonês para Alvalade, que constam numa denúncia feita por Paulo Pereira CristóvãoNa mesma, garante o 'CM', está escrito que João Pinheiro - que se intitulou representante de Bruno de Carvalho no negócio - pediu dinheiro ao agente Paulo Emanuel Mendes, que seria supostamente entregue ao presidente leonino. O presidente verde e branco sublinhou que tanto João Pinheiro como Paulo Emanuel Mendes não foram parte integrante no processo de compra do avançado."Em primeiro lugar, nunca o agente João Pinheiro ou a sua empresa tiveram qualquer envolvimento na transferência do jogador para o Sporting Clube de Portugal. Os envolvidos foram a empresa Bisc do agente espanhol John Baez que detinha os direitos económicos do atleta, e uma figura estranha de nome Paulo Emanuel Mendes (que mais tarde vieram dizer-me ter ligações a Paulo Pereira Cristóvão) que em boa hora acabou por não ter qualquer papel no negócio, e o Kashiwa Reysol, clube japonês em que Tanaka estava inscrito e por isso detinha os direitos federativos. O agente fez-nos saber que o preço era 750 mil euros. É bom saber que estávamos numa época em que o TPO ainda era permitido. Assim sendo, o negócio fez-se pelos 750 mil euros, sendo que 500 mil foram para a Bisc pelos direitos económicos e 250 mil para o Reysol para pagar os direitos federativos. Ou seja, não houve nenhuma alteração como se pretende fazer crer na queixa", disse Bruno de Carvalho naquela rede social.