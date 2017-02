Para além de João Palhinha, Francisco Geraldes e Daniel Podence, também André Geraldes e Ryan Gauld, anteriormente cedidos ao V. Setúbal, foram reintegrados no plantel. Esta quarta-feira, Bruno de Carvalho afirma que essa possibilidade, que desagradou por completo ao clube sadino, estava prevista no contrato estabelecido."Contratualmente, o Sporting tinha a possibilidade de fazer regressar os atletas. Muita tinta correu não sei para quê... Voltaram, são jogadores do Sporting e vão jogar pelo Sporting. Tal como o Coates, as pessoas precipitaram-se e falaram do que não sabiam. O Sporting fez o que estava sustentado no contrato e nos regulamentos", analisa Bruno de Carvalho, à Rádio Renascença.

Autor: Ricardo Granada