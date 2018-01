Bruno de Carvalho vestiu a nova camisola alusiva à conquista e abraçou jogadores

Bruno de Carvalho ficou naturalmente satisfeito com a conquista da Taça CTT pelo Sporting , frisando, no entanto, que esta foi apenas a primeira de várias conquistas que o clube pretende alcançar."Tínhamos 4 objetivos. Vencemos num jogo difícil e tivemos de dar tudo. Os sportinguistas merecem. Nós estamos extremamente felizes por dar-lhes esta alegria. Espero que seja a primeira de várias. O objetivo principal chama-se campeonato. É importante vencer e ter esta mentalidade. Obrigado aos sportinguistas que têm sofrido bastante nestes últimos tempos com toda esta desestabilização e contra-informação, manterem-se coesos e unidos; vamos continuar com o nosso compromisso, sempre a honrar esta camisola. Vitória impulsionadora? É uma vitória, agora já estamos a pensar em quarta-feira [V. Guimarães]", disse o presidente leonino na zona mista do Estádio de Braga.