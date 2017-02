Uma semana depois de se ter reunido com o Partido Socialista (PS), Bruno de Carvalho voltou ao Parlamento para, desta vez, falar com o Partido Social Democrata (PSD) sobre a corrupção no futebol. "Indicamos a nossa visão sobre quais deveriam ser as alterações que transmitissem uma maior credibilização, transparência e modernidade ao futebol", frisou o líder leonino sobre as motivações que o levaram à conversa com representantes do PSD.Por ser uma "área transversal, seguida por mil milhões de pessoas", o presidente considera imperativo a transmissão de "outros valores" no futebol, baseados na verdade desportiva. BdC mostrou-se "extremamente feliz" com o facto de existir "uma grande vontade de melhorar" e não escondeu o entusiasmo provocado pela disponibilidade dos partidos em dialogar sobre este tema.Quem também mereceu elogios por parte do líder leonino foi o Ministério Público. "Fico bastante satisfeito que [o MP] continue preocupado em chamar as pessoas e apurar o que aconteceu", comentou, relativamente às notificações a árbitros e delegados da Liga para prestarem depoimentos, no âmbito do caso dos vouchers. "Não podemos viver num mundo eterno de suspeição", assinalou Bruno de Carvalho.