"Para os paineleiros falsos púdicos coloco um texto que acabei de ler:"Significado do nome "Terceiro Olho"Este nome (terceiro olho) tem vários significados, sendo comumente usados em crenças e religiões e até nas ciências. Eis alguns significados dos tantos existentes:Origem na Mitologia Egípcia:Segundo uma lenda egípcia, o deus Horus teve seu olho arrancado e depois restaurado e recolocado através da magia. "Por esse restabelecimento da visão, o símbolo traz a idéia de vigor, força e saúde".Hoje em dia, o Olho de Horus adquiriu também outro significado e é usado para evitar o mal e espantar inveja (mau-olhado), mas continua com a idéia de trazer vigor e saúde.Para os Indús.:O terceiro olho se encontra no sexto chakra, chamado de ajña e localizado entre as sobrancelhas. "Este é um chakra extremamente importante no hinduísmo, pois corresponde a intuição, percepção e desenvolvimento do conhecimento. É através do conhecimento que se pode transcender e chegar à iluminação", explica Márcia. Pode parecer complicado, mas, para os hinduístas, todos possuem o terceiro olho.Para a Biologia:Atualmente, evidências da existência do terceiro olho podem ser encontradas na moderna embriologia. Esse órgão, bem como seus fotorreceptores, o cristalino ocular e células nervosas se desenvolvem no feto em torno do segundo mês de gestação. Ao longo do processo de crescimento, o terceiro olho desaparece sendo substituído por uma estrutura muito pequena, a glândula pineal, localizada na frente do cerebelo. Especialistas atentam para a versatilidade do misterioso órgão, que pode ser reativado para suas funções como terceiro olho. Além disso, os médicos assinalam a semelhança entre a glândula e o globo ocular: ambos possuem a membrana cristalina e receptores de cor. Os biólogos dizem que a glândula pineal, ou epífise, diminuiu de tamanho ao através dos milênios, porém, em suas origens, este órgão costumava ser do tamanho de uma grande cereja.Para a Astrologia:O "terceiro olho" ou "Olho de Shiva", é uma manifestação da Inteligência cósmica, que se processa independentemente da luz solar, e sim por outros tipos de radiação ou energia muito sutil, vinda do Sol.Para o Budismo:O terceiro olho, frequentemente relacionado a Buda, que se situaria em sua testa, serviria para que o próprio pudesse ver o sofrimento das pessoas e auxiliá-las em sua agonia.Em Animes:O terceiro olho também é muito utilizado em animes e mangás conhecido neles como jagan, tem entre seus poderes o fato de controlar qualquer humano normal que olhar para ele.Resumindo atualmente:O terceiro olho é, portanto, o olho da sabedoria, aquela que emerge da experiência de uma vida plenamente vivida, possibilitando assim uma visão crítica de tudo."