Noutra publicação, Bruno de Carvalho convidou todos os sportinguistas para o jantar de encerramento de campanha, que terá lugar na Estufa Fria, no dia 3 de março.







Bruno de Carvalho resumiu aquele que considerou ser "um dia em grande", salientando o orgulho que sente pelo facto de o Sporting "conquistado esta cultura de vitória". O presidente leonino, que é novamente candidato nas eleições do próximo dia 4 de março, deixou ainda alguns recados a quem critica o atual estado do clube."Vitória do futsal que está na final da Taça da Liga; Andebol esmaga adversário. Mas alguém diz que as modalidades estão com maus resultados! Vitória do futebol feminino alcançando o 1° lugar isolado no 1° ano de regresso da modalidade ao clube. Recorde de assistência em Portugal e quase o recorde na Europa num jogo de futebol feminino com 9.263 espectadores. Mas alguém diz que os investimentos não estão a ter resultados e que se "martelam" assistências! Vitória dos juniores e iniciados no futebol de formação mantendo lideranças. Mas alguém diz que existe crise na formação! Vitória por 2-0 na Amoreira frente ao Estoril num estádio onde as bancadas estavam vestidas de verde e branco. Mas alguém quer novas estruturas e novos treinadores!", escreveu o dirigente no Facebook.

Autor: Luís Miroto Simões