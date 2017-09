Continuar a ler

"Vamos mostrar ao Mundo porque somos os melhores adeptos e a verdadeira força do Leão", concluiu.



Recorde-se que os leões ocupam a 2.ª posição do campeonato, com 19 pontos, e, caso vençam os dragões, líderes com 21, ascendem à liderança.









"Vamos mostrar ao Mundo porque somos os melhores adeptos e a verdadeira força do Leão", concluiu.Recorde-se que os leões ocupam a 2.ª posição do campeonato, com 19 pontos, e, caso vençam os dragões, líderes com 21, ascendem à liderança.

Bruno de Carvalho utilizou o Facebook, este sábado, para fazer um pedido especial aos adeptos do Sporting, referente ao jogo com o FC Porto, este domingo, para a 8.ª jornada da Liga NOS. O presidente leonino quer ver uma atmosfera repleta de camisolas do clube, no Estádio José Alvalade."Este domingo veste o teu equipamento do Sporting CP e vem pintar as bancadas do nosso Estádio de Verde e Branco", lê-se na mensagem do dirigente.