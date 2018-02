Continuar a ler

"Depois de o Sporting CP ter feito um comunicado onde, mais uma vez, demonstra estar atento aos seus associados, por ser deles e para eles, resta mais uma dúvida aos Sportinguistas:



Porque fui um apoiante do método de Hondt para o CF e não o sou agora?



Na AG, vou explicar porque é que em nada ajudou ao que os Sportinguistas, tal como eu, esperavam.



Notas importantes:



1. O método de Hondt em nada ajudou no mandato de Godinho Lopes;



2. A formação de um CF deve ter em conta a habilitação das pessoas: ROC, TOC, Advogado, e o método de Hondt pode "retirar" essa composição necessária;



3. Nas últimas eleições, com método de Hondt, apenas entraram elementos da minha lista.



Fazemos esta proposta com a crença de não existirem "maquilhagens" e pela responsabilização real dos órgãos sociais.



Explicarei tudo, decidirá quem manda: os Sócios!" "Depois de o Sporting CP ter feito um comunicado onde, mais uma vez, demonstra estar atento aos seus associados, por ser deles e para eles, resta mais uma dúvida aos Sportinguistas:Porque fui um apoiante do método de Hondt para o CF e não o sou agora?Na AG, vou explicar porque é que em nada ajudou ao que os Sportinguistas, tal como eu, esperavam.Notas importantes:1. O método de Hondt em nada ajudou no mandato de Godinho Lopes;2. A formação de um CF deve ter em conta a habilitação das pessoas: ROC, TOC, Advogado, e o método de Hondt pode "retirar" essa composição necessária;3. Nas últimas eleições, com método de Hondt, apenas entraram elementos da minha lista.Fazemos esta proposta com a crença de não existirem "maquilhagens" e pela responsabilização real dos órgãos sociais.Explicarei tudo, decidirá quem manda: os Sócios!"

Bruno de Carvalho enumerou esta quinta-feira três pontos que na sua opinião deixam evidentes que o método de Hondt, do qual já foi apoiante, não é uma boa fórmula. O presidente do Sporting promete todas as explicações para a AG (marcada para sábado), defendendo que não existam "maquilhagens" e apelando à responsabilização real dos órgãos sociais.