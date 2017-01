O líder verde e branco recordou ainda o percurso de Ronaldo no ano passado: "O internacional português ganhou, em 2016, o título de campeão da Europa pela Seleção, a Liga dos Campeões, a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes, afirmando cada vez mais que é o melhor Jogador Português de todos os tempos", terminando a mensagem com a hahstag #MadeInSporting.

Bruno de Carvalho felicitou Cristiano Ronaldo pela conquista do prémio de Melhor Jogador do Mundo e lembrou que o capitão da Seleção Nacional foi formado pelos leões."Parabéns, Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo, formado pelo Sporting Clube de Portugal, acabou de vencer o Prémio FIFA para Melhor Jogador do Mundo", escreveu o presidente do Sporting no Facebook. "É o reconhecimento do trabalho desenvolvido na melhor Academia do Mundo, que já formou dois melhores do mundo".

Autor: João G. Oliveira