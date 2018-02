Após as intervenções dos associados (foram 33) não terem começado da melhor maneira na assembleia geral, com o sócio Fernando Santos a ser ‘obrigado’ a retirar-se devido aos apupos que recebeu da plateia por ter dirigido algumas críticas à direção leonina, eis que o momento mais tenso da tarde aconteceu pouco depois, com Pedro Marques (vocalista dos Supporting) a ser o protagonista.

Por ter visto o seu nome na lista dos ‘sportingados’, o músico foi ao palco pedir explicações ao líder máximo dos leões. Justificando a razão por que não compareceu na sessão de esclarecimento dedicada ao efeito na semana passada, Pedro Marques exigiu um pedido de desculpa por parte de Bruno de Carvalho – "Não lhe admito, como a ninguém, que me chame ‘sportingado’", reclamou –, algo que não se concretizou. O presidente tomou a palavra para responder ao sócio, mantendo a sua versão dos acontecimentos, o que originou um novo pedido de intervenção de Pedro Marques, inicialmente negado. Contudo, o vocalista da banda de músicas leoninas subiu automaticamente ao palco para falar, causando desagrado no público e na Mesa da Assembleia Geral. Com as pessoas nervosas com esta situação, eis que um elemento vindo a correr da parte de trás da bancada roubou, literalmente, o microfone a Pedro Marques, de forma a silenciá-lo.

