Bruno de Carvalho vai formalizar esta terça-feira a sua candidatura às eleições do Sporting, marcadas para 4 de março. A cerimónia terá lugar no Hall VIP do Estádio de Alvalade, às 13 horas.De acordo com a informação enviada às redações pela candidatura, irão estar presentes os cabeças de lista candidatos aos órgãos sociais e o mandatário da candidatura, Daniel Sampaio.

Autor: João G. Oliveira