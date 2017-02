Continuar a ler

"Como presidente saio daqui satisfeito, pois acho que fiz o meu papel, não respondendo a provocações, como candidato consegui, com muito esforço, apresentar o nosso projeto, como sportinguista saio daqui triste, pois o Sporting merecia outro topo de campanha, com propostas de ambos os lados, sem levantamento de suspeições atrás de suspeições. Aquela conversa dos olhos nos olhos [n.d.r.: Madeira Rodrigues olho diretamente para a câmara na declaração final] é muito bonita mas eu prefiro nao ser hipócrita."



Timings do convite da Laszlo Bölöni



Conforme Bölöni revelou, o convite de Pedro Madeira Rodrigues para ser coordenador do futebol foi feito nove horas e meia antes do anúncio oficial pelo candidato, algo que Bruno de Carvalho criticou: "Convidar uma pessoa para a estrutura nove horas antes de a apresentar... era suposto ser uma pessoa que vai substituir Jorge Jesus daqui a duas semanas e a realidade é que ele disse que não sabe o que vai fazer, pois tem de conhecer a realidade do clube. O Sporting não pode estar nisto e tem de continuar no rumo certo".



Bruno de Carvalho ficou satisfeito com o resultado do debate com Pedro Madeira Rodrigues... mas não na totalidade. O atual presidente do Sporting lamentou que o adversário apenas tenha atacado a sua pessoa e trabalho e que, no seu entender, não tenha apresentado propostas concretas."Estive a ser provocado o debate todo mas acho que consegui passar o nosso programa. Temos uma situação sustentável e em crescendo financeiramente e desportivamente temos um projeto sólido. Os resultados não estão a aparecer mas não se analisam as coisas dessa forma. As pessoas sabem que o trabalho está a ser bem realizado. Foi um debate em que [Pedro Madeira Rodrigues] levantou muitas suspeitas, poucas ideias, muitas perguntas, muitas dúvidas. Um candidato à presidência do Sporting, mais do que dúvidas, deve ter ideias e projetos", analisou Bruno de Carvalho após o debate, em declarações aos jornalistas, deixando depois o seu lamento: