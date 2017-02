Continuar a ler

"Muito se tem tentado denegrir aquilo que, com sacrifício e sucesso, foi feito. Andar a espalhar debilidades financeiras em público é, no mínimo, de uma irresponsabilidade total. Lamento que alguém que supostamente é sportinguista queira provocar este tipo de prejuízos", acrescenta.

"Nunca discutas com um idiota"



Bruno de Carvalho criticou, ainda, Madeira Rodrigues por enveredar por questões pessoais "referindo-se à estabilidade familiar" ou a "recibos de vencimentos." O presidente revelou também uma troca recente de SMS com Victor Espadinha, onde este o elogiava mas por quem foi atacado nos últimos dias. E concluiu, como Mark Twain. "Nunca discutas com um idiota pois ele arrasta-te até ao nível dele e vence-te em experiência!". "Muito se tem tentado denegrir aquilo que, com sacrifício e sucesso, foi feito. Andar a espalhar debilidades financeiras em público é, no mínimo, de uma irresponsabilidade total. Lamento que alguém que supostamente é sportinguista queira provocar este tipo de prejuízos", acrescenta.

Bruno de Carvalho reforçou o apelo à participação dos sócios do Sporting no ato eleitoral de dia 4, mensagem que concluiu um discurso no qual o presidente dos leões critica aquilo que diz ser "uma campanha difamatória" vinda de Madeira Rodrigues.Após a visita ao núcleo de Vila Real de Santo António, o atual líder enumerou aquilo que a atual direção conquistou ao longo dos últimos quatro anos, com foco nas finanças, área que o candidato a ‘vice’ de Madeira Rodrigues, Pedro Rebelo Pinto,como se faz parecer.

Autor: Bruno Fernandes