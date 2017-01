Bruno de Carvalho assume que o Sporting "tem sido dos clubes mais ativos para mudar o futebol" e que não se importa de se sentar ao lado de Benfica e FC Porto se o propósito for esse mesmo."Gostava de nunca ter de pronunciar o nome dos rivais a não ser se estivermos sentados na Liga, fazermos todos partes de um grupo de trabalho. Temos sido dos clubes mais ativos para mudar o futebol. Não é nenhuma guerra com ninguém: tudo o que tiver a ver com melhorias, estamos lá sentados com quem quer que seja. Outra coisa é não suportar que entrem pela minha casa adentro sem ser convidado e isso não admito. Qual foi, de todas as batalhas a que não virei a cara, uma que tivesse começado? Nenhuma! Uma coisa é que a equipa não está a render o que queremos e cá estamos para dar a volta ao trabalho: isso é uma questão importantíssima, mas pontual. Não viro a cara à luta, mas podia não me desgastar tanto", afirmou.O dirigente e recandidato à presidência dos verde e brancos nas eleições de março sublinhou ainda que muitas das propostas que o Sporting tem feito no que à arbitragem diz respeito têm sido "quase todas aproveitadas pela federação".

Autor: Sofia Lobato