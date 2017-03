Bruno de Carvalho agradeceu esta quarta-feira publicamente a Pedro Madeira Rodrigues pelas declarações deste assentes num vídeo com intervenientes ligados ao universo leonino. O atual presidente dos leões diz que "independentemente da ilegalidade" do vídeo, este demonstra o que tem vindo a dizer."Quero agradecer ao candidato da lista A a divulgação daquele vídeo, independentemente da ilegalidade do mesmo e das consequências das pessoas intervenientes, porque finalmente ficou demonstrado numa gravação ilícita tudo o que ando a dizer há quatro anos", referiu Bruno de Carvalho em conferência de imprensa.O dirigente do Sporting recordou depois o clube que herdou quando chegou à presidência: "O Sporting estava em pré-falência, havia um plano para acabar com as modalidades e para que a maioria da SAD não ficasse no clube. Finalmente as pessoas perceberam o trabalho árduo que tivemos durante um ano de negociação muito dura, porque o plano estava traçado. Foi muito difícil defender os superiores interesses do Sporting, numa altura em que não havia dinheiro para salários e fornecedores. Mas conseguimos restruturação de todo o universo Sporting. Mas depois, muito mais importante, foi a implementação da restruturação financeira. Estamos aqui a apresentar de facto um resultado que continua na senda desta administração. Apenas tivemos uma vez um resultado negativo e foi propositado, pensado, porque não podíamos estar sujeitos à apresentação de contas e não poder fechar as duas maiores vendas de sempre".

Autor: Luís Miroto Simões