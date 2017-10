No discurso aos sócios, no almoço do 25.º aniversário do Núcleo de Almoçageme, Bruno de Carvalho considerou que "as pessoas começam a entender o porquê de ter dito que tinha vergonha de pertencer ao mundo do futebol." "Aqueles que tiveram a sorte, como eu tive, de receberem princípios e valores apanham ondas de choque tremendas no futebol. Há várias coisas que para mim seriam impensáveis ter de lidar e assistir. Eu vim de um mundo que não era fácil, o da construção da civil. Saí sem saudades, tenho de dizer, porque estava farto. Há momentos e há dias, porque ser líder também é ter momentos de solidão, em que tenho saudades desse mundo da construção civil, o que é inacreditável para quem estava tão farto", desabafou o presidente, na fase inicial da mensagem aos sócios.



A terminar, BdC voltou ao tema, admitindo que "não é fácil enfrentar poderes instalados." "Não é qualquer pessoa que tem coragem de fazer isso. Só um louco é que vinha para o Sporting e ia contra tudo e contra todos. Não quero mais nada do futebol; quando acabar esta aventura no Sporting não continuarei, de certeza absoluta. Política nem vê-la. Isso significa que não tenho medo", explicou, lamentando que a atitude destemida de defesa do clube não seja, do seu ponto de vista, seguida nomeadamente por quem representa o Sporting no espaço mediático.





"Há uma linha que nunca passam… São defesas 'semi-semi'. Quando lhes perguntam por Bruno de Carvalho baixam os olhos. Não defendem as ações e as visões do presidente do Sporting. Preciso de continuar a sentir que os sportinguistas querem prosseguir neste caminho", apelou o líder leonino, concluindo: "Era para mim a maior satisfação poder servir o Sporting até ao último dia da minha vida."

Autor: Vítor Almeida Gonçalves