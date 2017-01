No mesmo dia em que Octávio Machado, na Sporting TV, reclamou de 11 pontos que o Sporting terá perdido em face de erros de arbitragem, Bruno de Carvalho reforçou a ideia transmitida pelo diretor do futebol dos leões, através de uma publicação na rede social Facebook, ainda que na publicação agora feita o presidente dos leões fale em 12 pontos.De resto, no mesmo post, Bruno de Carvalho acusa vários sportinguistas de ser estarem a aproveitar deste "momento mau para denegrir e caluniar o clube", deixando claro que este "sportinguismo não é aquele que" o "ensinaram a amar". "Enquanto sofrermos deste autofagismo será mais dificil, mas sei que mesmo isso havemos de ultrapassar", acrescenta.

Autor: Fábio Lima