Continuar a ler

"Quero um futebol muito mais virado para as pesssoas do que um futebol que começa e acaba em si próprio", continuou Bruno de Carvalho, garantindo que "repudia jogos de bastidores".



"Tinha decidido não ir a qualquer jogo fora esta época e para a próxima não sei. Já estou castigado até agosto de 2018. Fiz questão de vir aqui porque isto é muito mais do que um jogo de futebol. O Sporting sente que é uma instituição nacional e não vira as costas à sua responsabilidade", concluiu.







"Quero um futebol muito mais virado para as pesssoas do que um futebol que começa e acaba em si próprio", continuou Bruno de Carvalho, garantindo que "repudia jogos de bastidores"."Tinha decidido não ir a qualquer jogo fora esta época e para a próxima não sei. Já estou castigado até agosto de 2018. Fiz questão de vir aqui porque isto é muito mais do que um jogo de futebol. O Sporting sente que é uma instituição nacional e não vira as costas à sua responsabilidade", concluiu.

O Sporting foi recebido esta quinta-feira na Câmara Municipal de Oleiros no âmbito do jogo da Taça de Portugal (marcado para as 20h30), numa cerimónia na qual marcou presença Bruno de Carvalho.O presidente leonino destacou o "prazer" de ser estar em Oleiros e lembrou que "o futebol tem de servir para isto", de ajudar populações de "uma coragem tremenda", que "dão lições fortes". "Falamos tanto em problemas no futebol mas afinal problemas graves são os vividos por estas populações, pelos bombeiros", disse.

Autor: Sandra Lucas Simões