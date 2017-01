Continuar a ler

Bruno de Carvalho garantiu que não vai "dar um passo atrás para apaziguar algumas 'almas' sportinguistas, nem fazer o gosto a quem, fora e dentro do clube, quer sangue pelo sangue".



"Irei, com o treinador Jorge Jesus, fazer o que nos compete, isto é, manter a coesão de um grupo que necessita de elevar os seus níveis de entrega e de acerto técnico-tático, mas, para isso, a sua auto-confiança e auto-estima têm de ser trabalhadas", assegurou.

Bruno de Carvalho reafirmou esta quarta-feira que o projeto que idealizou continua. Apesar de reconhecer que "esta época ao nível do futebol tem sido uma desilusão", o presidente leonino assegurou que "atirar a toalha ao chão não é uma hipótese"."Temos um projeto, um rumo certo, e não é uma época mal conseguida que nos deve permitir deitar a perder tudo o que foi construído, ainda por cima com tanto esforço e amor", pode ler-se em post no Facebook, no qual garante a continuidade de Jorge Jesus.

Autor: Sandra Lucas Simões