Ainda que confesse que a temporada no futebol não está a correr como inicialmente desejado, Bruno de Carvalho assegura que o Sporting não se vai desviar do rumo traçado, deixando claro que a próxima época está já a ser trabalhada em força para os lados de Alvalade."A época não correu como pensávamos e desejávamos. Mas estamos no rumo certo e não nos desviaremos dele. Contudo, há que melhorar e corrigir e tudo já foi analisado e avaliado. Estamos já a trabalhar em força na preparação da próxima época. Como é lógico, nesta temporada ainda temos objetivos a cumprir e vamos cumpri-los", assegurou, durante o discurso de tomada de posse enquanto presidente dos leões.BdC aproveitou também para enaltecer o apoio que tem recebido dos adeptos, que considera serem os melhores do Mundo. "Estamos a 12 pontos do 1.º lugar e não deixa de ser maravilhoso ver o esforço e dedicação do nosso 12.º jogador. Temos tido das melhores casas em Alvalade, recordes de assistência. Sentimos que jogamos sempre em casa e isso demonstra a força do Sporting, que tem os melhores adeptos do Mundo. Por eles vamos dar tudo, temos de dar tudo", frisou.

Autor: Fábio Lima