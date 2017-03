Bruno de Carvalho reagiu com humor à abertura, pelo Conselho de Disciplina, de um processo contra si pelo uso da expressão 'bardamerda' , motivado por uma queixa do Benfica. À saída da reunião com o grupo parlamentar do CDS, o presidente do Sporting foi breve mas direto."Não sei quem vai ganhar o título, a luta está renhida, mas já sabemos quem é o campeão nacional das queixinhas", atirou Bruno de Carvalho, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, onde esteve reunido com a bancada do CDS para discutir as medidas apresentadas pelo Sporting para o futebol, nomeadamente no combate à corrupção.

Autor: Alexandre Moita