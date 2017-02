Continuar a ler

"Hoje, somos dos três grandes aquele que revela melhores contas e menor passivo, facto que é exactamente o contrário da situação que vivíamos há 4 anos. Não podemos regredir, nem cair em amadorismos e demagogias".



"O Cabo das Tormentas não é apenas uma realidade histórica. Em condições extremamente difíceis, quando todos se acobardaram, fui eu quem pegou na nau, contra tudo e contra todos, e, com a minha equipa, liderei a passagem com sucesso do Cabo das Tormentas", frisou.

Bruno de Carvalho recordou, esta sexta-feira, o trajeto que percorreu enquanto figura máxima do Sporting, desde que assumiu a presidência do clube, em 2013. Aliás, a pouco mais de duas semanas das eleições, agendadas para 4 de março, o líder verde e branco sublinha as dificuldades ultrapassadas com alusão ao... Cabo das Tormentas."O tempo que vivemos é de reflexão mas também de combate. Pelo que importa repor a verdade de alguns factos e relembrar outros. O que encontrámos quando tomámos posse foi um documento de 3 folhas, onde, entre outros, o clube fechava todas as suas modalidades de competição à excepção do futsal que passaria para a SAD; o Pavilhão João Rocha não se poderia construir; o clube perderia a maioria da SAD e manteria uma dívida de cerca de 75 milhões de euros à SAD, acrescentando ainda mais, 120 milhões de dívida à banca", começou por referir Bruno de Carvalho, numa visita ao Núcleo Sportinguista de Vila Real, vincando que, ao longo dos últimos quatro anos, navegou a nau do Sporting a porto seguro.

Autor: Ricardo Granada