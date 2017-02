Continuar a ler

"Chega de falsidade e de manchar o nome do Sporting. É preciso ter personalidade e caráter para se ser candidato, o que de o outro lado não se verifica", vinca, voltando a frisar o apelo para uma afluência em massa dos sportinguistas às urnas, no dia 4 de março.



Os nomes que constam na Comissão de Honra de Bruno de Carvalho voltam a dar que falar. O presidente leonino, em almoço no Núcleo Sportinguista de Moura, deixou a questão a Madeira Rodrigues, que diz não contar com Jorge Jesus, se for eleito, por este fazer parte da lista do atual presidente: o que fará com outros nomes, como Manuel Fernandes ou Aurélio Pereira?"Madeira Rodrigues ataca, jornada após jornada, Jorge Jesus. As ameaças constantes de que o vai despedir merecem que se lhe coloquem algumas questões. Irá também despedir Manuel Fernandes, Aurélio Pereira ou Carlos Lopes, que também integram a minha Comissão de Honra?", atira Bruno de Carvalho, lamentando a falta de "personalidade e caráter" do opositor.

Autor: Francisco Manta