Bruno de Carvalho contestou esta terça-feira o trabalho da equipa de arbitragem no Sporting-Juventus (1-1) . Sem enumerar os casos que o levam a criticar o desempenho de Clement Turpin, o presidente leonino disse que a "melhor 'máscara de Halloween" foi para o francês."Se no jogo contra o Barcelona ficou claro que a "Bola de Ouro" iria para um romeno, neste ficou claro que a melhor "máscara de Halloween" foi para um francês", considerou Bruno de Carvalho num post no Facebook.É a segunda vez esta temporada que Bruno de Carvalho se insurge contra um árbitro que dirigiu um duelo dos leões na Champions. No rescaldo do encontro com o Barcelona ( derrota por 1-0 ), escreveu no Facebook:"Depois de todos os jogos das competições europeias que tenho visto até agora, começo fortemente a acreditar que a Bola de Ouro, que destingue a cada ano o melhor artista do futebol, irá esta época para um romeno...."

Autor: Sandra Lucas Simões