"Hoje demos uma prova inequívoca da dimensão do Sporting. Quero agradecer a todos. É muito importante para os próximos quatro anos o que se passou aqui hoje e termos mostrado esta mentalidade", continuou.



Bruno de Carvalho garantiu ainda que, a partir de agora, será "o presidente de todos os sportinguistas": "Vou superar-me, fazer cada vez mais, quero chorar ao vosso lado de alegria. Quero dizer ‘viva o Sporting campeão’. É esse o meu objetivo para os próximos quatro anos".



O dirigente leonino agradeceu depois à família e reafirmou objetivos: "Obrigado pai, obrigado Catarina, amo-te Joana. Obrigado por tudo. Agora a responsabilidade está no topo. Temos de escrever páginas e páginas de glória".



Posteriormente, o presidente lançou um aviso aos rivais: "Que hoje acordem, que hoje estremeçam, que o Sporting está aqui para ficar, está aqui para liderar".





Bruno de Carvalho falou aos adeptos logo após confirmada a sua vitória nas eleições do Sporting, salientando o recorde batido e a união em torno da sua candidatura."Hoje foi uma grande vitória do maior clube de Portugal e do Mundo: o Sporting Clube de Portugal. Quebrámos um recorde de 1988. Mostrámos aos rivais o que somos e eles não podem fazer nada quanto a isso. É verdade que passámos quatro anos de um período difícil. Tivemos de escavar o nosso caminho mas agora vai iniciar-se um novo ciclo e o que queremos é escrever as paredes de glória", começou por dizer o presidente dos leões.

Autor: Luís Miroto Simões