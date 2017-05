Bruno de Carvalho não está arrependido pelas declarações que proferiu após a derrota caseira com o Belenenses , na antepenúltima jornada da Liga NOS.sabe que a intenção do presidente dos leões foi fazer um pedido público de desculpas aos adeptos, por entender que a situação tinha ultrapassado os limites do razoável. Refira-se que, na altura, Bruno de Carvalho falou de um "jogo deprimente".De resto, e apesar de um final de época algo conturbado, o dirigente leonino mantém uma boa relação com o técnico Jorge Jesus. Segundo o nosso jornal apurou, Bruno de Carvalho continua a acreditar no projeto existente e nas pessoas que nele trabalham.

Autores: Alexandre Carvalho e Luís Miroto Simões