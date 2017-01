Continuar a ler

E concluiu: "Viemos aqui para conviver, mas mais importante do que falar é ganhar."



Depois do Cadaval, segue-se um almoço nas Caldas da Rainha e visitas aos núcleos do Tramagal (16 horas), Torres Novas (18H30) e um jantar em Santarém (20 horas).



Com Bruno de Carvalho, estão Rui Caeiro, administrador da SAD do Sporting, e Bruno Mascarenhas, vogal da direção leonina para a expansão e núcleos.

Bruno de Carvalho aplaudido no Cadaval

Bruno de Carvalho voltou a sublinhar este sábado que o Sporting continua na corrida ao título. No núcleo leonino do Cadaval, o presidente, candidato às eleições agendadas para março, assegurou que os verde e brancos estão "mais unidos do que nunca"."A força que temos vindo a ganhar nos últimos quatro anos deve-se muito aos adeptos. Batemos recordes em números de assistências, estamos acima dos 150 mil sócios mas queremos mais. O Sporting está mais unido do que nunca, mas falta militância dos adeptos com capacidade para chegar à comunicação social e a lugares de decisão. É lógico e é um facto quando se diz que temos de lutar contra tudo e todos, mas volto a dizer que maio ainda vem longe. Há um ano, muitos sportinguistas estavam muito felizes por esta altura, tínhamos mais 8 pontos, agora estamos a 8 pontos. É por isso que temos de encontrar calma e o equilíbrio. Está tudo em aberto e não nos rendemos", afirmou perante algumas dezenas de adeptos que o receberam.

Autores: Bruno Fernandes e Sofia Lobato