E prosseguiu: "É tempo de encerrar as eleições e iniciar já o trabalho sendo o presidente que está aqui para servir, com honra e orgulho, todos os sportinguistas. Somos uma familia! Não podemos falhar. A responsabilidade é máxima e os sportinguistas merecem a nossa superação diária!".



"Amanhã [hoje] já é dia de trabalho e entre tantos jogos realço o futsal em Odivelas e o futebol em Alvalade! Vamos todos apoiar o nosso grande amor!", escreveu.



Depois da maratona que foi o dia das eleições que ditou a sua, Bruno de Carvalho voltou á sua página de Facebook, já durante a madrugada, para deixar uma palavra de agradecimento aos sportinguistas."Obrigado a todos os sportinguistas que vieram fazer um dia de leão e votar! Foi um dia histórico quebrando um recorde de 1988 com mais de 18.000 votantes! Com um resultado também histórico demos a prova final, a todos, que somos um clube unido, coeso, forte e com o Rumo Certo!", escreveu o dirigente.

Autor: Sofia Lobato