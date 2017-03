Na apresentação do relatório e contas semestral da SAD do Sporting, que apresentou lucros históricos de 46,5 milhões de euros, Bruno de Carvalho destacou a evolução da saúde financeira dos leões no seu mandato mas lembrou o seu foco: conquistar títulos."O Sporting é agora dos três grandes o que tem a melhor situação financeira. Se todos dissessem em 2011 que estaríamos hoje a fazer a apresentação destes resultados, chamavam-nos loucos. Quando começámos a subir as receitas, subimos os investimentos, é assim que se faz. Mas não quero ser o campeão dos lucros, quero ser o campeão de futebol. Aumentámos vertiginosamente as receitas e depois fomos investir. É assim que gere", afirmou o presidente do Sporting em Alvalade, rematando: "houve uma valorização como nunca dos ativos da sociedade. Estamos a fazer 111 anos – e verdadeiros, já agora, pois a nossa história se baseia na verdade – e temos 4 das 10 maiores vendas de sempre em Portugal. Os jogadores formados no clube não têm quase valor nenhum para termos de ativos. Somos um clube formador e é algo que tem de ser mudado no futebol".

Autores: João Socorro Viegas e Bruno Fernandes