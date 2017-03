Continuar a ler

"Demonstraram que não houve pressões, coacções, que o Sporting não vive uma cultura de medo. O que se vive é um espírito novo, daquele Sporting que quer ser o crónico, que quer ganhar tudo, que quer ser campeão em tudo, seja a nível nacional como internacional. Não tiveram medo de afirmar ‘estou aqui, com este projeto’, voltar e dar a cara. Temos de ter princípios, regras e valores. Sou totalmente contra àquela conversa de que não devemos combater guerras que não vamos ganhar. Vamos sempre combater as guerras que nos dizem respeito, pelos nossos princípios e regras. Obrigado pela vossa coragem, apoio e carinho. Agradecer também aos inúmeros campeonissimos do Sporting, atletas que fazem parte da nossa história de glória", destacou."Agradecer a todos os sportinguistas presentes e outros tantos que gostavam de cá estar, mas a sala está lotada. E também aos milhares que amanhã vão votar na lista B. São o maior património do Sporting, para vocês trabalhamos 24 horas por dia, é por vocês que toda esta equipa aceitou trabalhar mais quatro anos. É com vocês que gosto de estar, de privar, conversar; é com vocês que cresço, aprendo; gosto de vocês. Gosto de ser popular e não populista. Gosto de estar no meio do povo, foi assim que cresci e não é por ser presidente que vou mudar isso. Dizem que somos diferentes, que o Sporting é diferente, que somos nobres. E somos! Somos nobres de princípios, regras, valores e de bom gosto. Nobreza dentro do Sporting, pureza de coração e amor pelo Sporting. É a única que interessa. Não queremos aquelas elites… Digo-vos algo que vi nestes quatro anos: 99% daqueles que se consideram elite por eles próprios nem sócios são! Tenho pena, porque no mínimo para pagar as quotas seriam sempre bem-vindos e as modalidades agradeciam", disse, em tom irónico."Quero dizer que esta campanha não foi de todo o que esperava. Ao estilo de 2011, tão baixa, cheia de insinuações e ataques pessoais. Houve coisas boas nesta campanha. Finalmente ficou provado aquilo que disse durante quatro anos. É mérito desta direcção a restruturação financeira; havia um plano para perder a maioria, para termos um dono. Para acabar as modalidades, para os sócios não contarem para nada. Imaginem a dificuldade que foi enfrentar isto. Apresentavam-me três folhinhas e diziam ‘assine, assine, depois aparece o dinheiro’. Mas era mais um ‘assine, assine, que daqui a três dias não conta para nada, nem eu nem vocês’. Fiquei no Sporting várias vezes sem ir a casa; dei a volta à mesa das negociações. Pois para mim era fundamental garantir um plano cumprível, plano global para todo o universo sportinguista. Para deixar esse disparate do clube pai ser devedor do filho SAD"."Quase todos se esqueceram, mas as VMOC’s iam converter-se e íamos perder a maioria. Passámos para 2026, restruturámos todo o grupo. Tudo com taxas de juro excelentes, modalidades de pagamento excelentes. Tivemos capacidade para isso, para fazer um investimento sustentado. Lembro que recuperámos parte dos passes de 37 jogadores. Construímos o Pavilhão João Rocha, trouxemos modalidades históricas para o clube, a melhor equipa técnica para o futebol, temos um plantel recheado de excelentes jogadores. Realizamos quatro das dez melhores vendas da história do clube e a primeira é também a primeira de um jogador português em Portugal.""Em junho já teremos 32% do dinheiro necessário para recomprar as VMOC’s. Resultados, investimento, novas modalidades e poupar. Essa era a fórmula que, se falassem há quatro anos, diziam que era um jovem demagogo, populista e louco. Com uma gestão de excelência, que é exemplo na UEFA e FIFA. Não é tão visto em Portugal, mas nós sabemos porquê. Não tenham dúvidas. É com orgulho que é referido como gestão de excelente na UEF. Deve-se à equipa que lidero, a todos vocês que acreditam, por acreditarem neste projeto. Merecem toda a glória, todo o empenho que dámos, que nós vamos dar de certeza.""Conseguimos entrar no top 10 de sócios a nível mundial. Subimos a sétimo e, depois, ultrapassámos os 150 mil e já estamos nos 5. Em breve estaremos no top-3. É um motivo de orgulho, a capacidade para mobilizar e passar os adeptos a sócios. Tivemos o maior aumento de sempre, com 60 mil novos sócios. É um orgulho tremendo fazer parte desta família, que está maior, mais unida e coesa. A 10 pontos do primeiro continuam a encher o estádio. Alguns vêm cadeiras todas vazias, mas basta olhar para as receitas de bilheteira. Não só está cheio, como não está cheio de borlas. "