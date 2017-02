O presidente do Sporting negou esta quarta-feira que o clube tenha tentado contratar Welthon, avançado do Paços de Ferreira, até ao fecho do mercado de transferências em Portugal, à meia-noite de tercça-feira. Bruno de Carvalho esclareceu que o trabalho realizado se centrou sobretudo em saídas do plantel e recordou que há mercados que continuam abertos, deixando no ar a possibilidade de mais futebolistas serem colocados."[Welthon] Não. Estive a negociar saídas de jogadores. As entradas que tiveram lugar foram com regressos a casa", começou por dizer o presidente do Sporting esta quarta-feira, em entrevista à Rádio Renascença, referindo-se a Francisco Geraldes, Podence, João Palhinha, André Geraldes e Ryan Gauld, chamados de volta a Alvalade após terem sido emprestado no início da temporada."Mas não se esqueça que há mercados que ainda estão abertos. Por isso o nosso trabalho nunca pára. Estamos todos bastante satisfeitos como o que foi feito, mas há mercados que ainda estão abertos", acrescentou Bruno de Carvalho.