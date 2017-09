Bruno de Carvalho desdramatizou o empate do Sporting no terreno do Moreirense (1-1). Sublinhando que, como é óbvio, os leões queriam vencer, o presidente verde e branco apelou a que se mantenha a confiança."Não foi o resultado que queríamos. Mas mantenho o que sempre disse: nem euforias nem depressões! Obrigado a todos os sportinguistas que foram a Moreira de Cónegos! Vocês são os melhores adeptos do Mundo", afirmou Bruno de Carvalho no Facebook.