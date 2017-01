Continuar a ler

Bruno de Carvalho falou também da responsabilidade inerente a quem lidera um clube com a dimensão do Sporting. "Todas as vossas frustrações e tristezas entram dentro do meu coração de forma intensa, apertando-se 3,5 milhões de vezes. Nenhum clube passava o que nós passamos e teria a força que temos. É uma honra ter a função de presidente mas também uma enorme responsabilidade".



"Não estou aqui como candidato", começou por dizer o presidente do Sporting hoje ao final da manhã no início da visita ao Solar dos Leões de Almada, núcleo número 1 do clube. Perante uma plateia de cerca de 60 adeptos, o dirigente deixou uma mensagem de esperança aos presentes."Lembro os mais céticos que há um ano estávamos numa situação inversa à atual e não ganhámos. Todos sabemos quais foram as razões de isso não ter acontecido, situação que tem de terminar de acabar de vez. Como já disse o nosso treinador, ‘errar é humano, mas fazê-lo sempre para o mesmo é desumano’", disse.

