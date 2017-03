Na apresentação do relatório e contas semestral da SAD, Bruno de Carvalho garantiu que caso seja reeleito o Sporting será campeão no próximo mandato, e mais do que uma vez."Vou dizer isto pela primeira vez. É uma afirmação: Não tenho qualquer dúvida que no próximo mandato vamos ser campeões e mais do que uma vez. Porquê? Porque tivemos quatro anos de muito trabalho. Não fomos o ano passado por vários fatores. Se não falo das eleições de 2011, não falo desse campeonato porque tem coisas similares. Ainda não demos essa alegria aos sportinguistas, mas vamos dar. Para ser campeão são precisas várias coisas: dinheiro, e tivemos de o ir buscar; know-how, e tenho aprendido muito, sem que tenha orgulho de tudo o que aprendi. Sabemos, agora, o que se passa e como as coisas acontecem", explicou o presidente leonino.Bruno de Carvalho deixou ainda um lamento e um aviso: "Várias vezes tenho intervenções que falo dos rivais, e muito me custa - devíamos ter uma multa – mas é engraçado porque agora há dois clubes que estão a lutar pelo primeiro lugar que passam a vida a falar um do outro. Mas é a mim que me apontam o dedo quando em falo dos rivais. Eu nem tenho cara de bonzinho, como o outro, estalhaço logo. É como o leão: pega e acabou!".

Autor: Bruno Fernandes