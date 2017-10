Continuar a ler

Bruno de Carvalho diz esperar "poder fazer em Oleiros, não apenas a festa da Taça, mas também a festa do carinho, da solidariedade e da paixão pela vida, homenageando as populações que sofrem".



"Ao clube de Oleiros e à sua população queremos, mais uma vez, expressar o nosso orgulho em ir jogar com vocês e proporcionar-vos um dia especial num ano em que já sofreram mais do que alguém deveria sofrer na vida", prossegue.



O presidente leonino termina revelando algumas iniciativas de solidariedade à margem do jogo. "Assim, não só estaremos presentes no jogo como visitaremos a Câmara Municipal e os Bombeiros, onde deixaremos, a cada uma, 2 camisolas assinadas pelo plantel, sendo uma para a instituição e outra para ser leiloada, com valor angariado a reverter para as mesmas. Do mesmo modo, doaremos a receita que caberia ao Sporting aos bombeiros locais."



Bruno de Carvalho assegura esta quinta-feira que jogar com o Oleiros "é uma honra e uma responsabilidade que ultrapassa o simples jogo de futebol.""Não escondemos que o jogar num relvado sintético não é a opção que gostaríamos, mas estando a Câmara Municipal a fazer um esforço tão grande para poder receber a nossa equipa no seu estádio, caso este venha a ser homologado pela FPF, o Sporting estará em Oleiros com o máximo de responsabilidade desportiva e o máximo orgulho em poder aproveitar esta oportunidade para também homenagear o povo português", refere o presidente leonino no post divulgado na sua página pessoal no Facebook.

Autor: Sandra Lucas Simões