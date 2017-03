Continuar a ler

O candidato da lista B lançou ainda um olhar sobre a campanha de Pedro Madeira Rodrigues, frisando que o Sporting merecia outro tipo de oposição.



"Tenho pena. Acho que o Sporting cresceu muito nestes últimos quatro anos e tinha merecido outro tipo de campanha, outro tipo de oposição, de candidatura. Uma candidatura vazia de ideias, cheia de insinuações, de difamações, de calúnias, ataques pessoais, não era o que o Sporting precisava neste momento. Infelizmente acho que não demos a imagem deste Sporting, que é muito grande e merece naqueles que querem ser presidentes outro tipo de elevação e personalidade. O candidato da lista A não esteve a altura das eleições", concluiu.

Banho de apoio para Bruno de Carvalho na Estufa Fria

Bruno de Carvalho apelou esta sexta-feira aos sócios que atentem nas duas listas à presidência do clube para que vejam os seus programas e equipas."O que peço é que verifiquem o que se está a passar, o que é uma equipa forte e coesa, o que é o sportinguismo que está aqui com toda a credibilização que conseguimos em quatro anos. Têm de olhar para os programas, para as equipas, para quem as lidera. Não nos focarmos nos resultados do futebol neste momento - as pessoas estão tristes e nós também. Não dispersem o voto, é importante manter esta equipa forte, unida e coesa, que é a única forma de alcançar a glória. É importante que ninguém fique em casa para demonstrar a força interna e externa do nosso Sporting", começou por dizer à RTP, durante o jantar de encerramento da sua campanha.

Autor: Luís Miroto Simões