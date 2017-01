Continuar a ler

Com as eleições à porta, agendadas para 4 de março, Bruno de Carvalho vincou que "o Sporting merece que quem sirva o clube o faça 24 horas por dia, com amor, empenho, dedicação e 'know-how'".



Bruno de Carvalho deixou claro que é vital para o Sporting chegar ao título de campeão, já este ano. Em visita ao Núcleo de Mirandela, o presidente dos leões sublinhou esse desejo e fez questão de o expandir a "todas as modalidades"."Se nós conseguimos ser 3 milhões e meio pelo amor que temos pelo Sporting, imaginem o que vai acontecer quando começarmos a ser campeões regularmente, no futebol e nas outras modalidades. Quero viver esse tempo, quero dar o meu contributo. Quero voltar a fazer parte do grande Sporting Clube de Portugal. Aquele que não é só a maior potência desportiva nacional, aquele que não é só o maior clube do mundo a nível de títulos globais - nacionais, europeus e mundiais -, mas aquele que escreve na parede, ao nível do futebol, que é o que mexe, anos de glória", frisou Bruno de Carvalho, em declarações reproduzidas pela Sporting TV.

Autor: Ricardo Granada