E concluiu: "Fica o aviso de que Portugal já não é dos espertos, é dos inteligentes e, para tristeza de muitos, os portugueses já abriram os olhos faz tempo e já não vão em truques da 'velha guarda' que se agarra e arrasta no poder".

Bruno de Carvalho analisou esta quinta-feira a proposta que Fernando Gomes apresentou ontem na Assembleia da República da criação de um curso de formação aos dirigentes . Num post partilhado na sua página de Facebook, o presidente do Sporting teceu várias considerações e sublinhou mesmo que o curso se deveria estender "a todos os que se sentam na cadeira do poder, faz décadas, com cheiro a mofo, obsoletos"."Eu sou um defensor de cursos de ética para os dirigentes que precisem. Felizmente, tive um pai e uma mãe que me deram educação, princípios e valores e, por isso, se quiserem posso dar algumas cadeiras do mesmo. Estenda-se o curso, não apenas aos dirigentes que se sentam nos bancos de suplentes, mas a todos os que se sentam na cadeira do poder, faz décadas, com cheiro a mofo, obsoletos, sem credibilização nenhuma junto dos adeptos e que teimam em fazer fogo de artifício e mandar areia para os olhos das pessoas, mas nada fazem para mudar de vez o futebol português e, com isso, contribui-se para a sua modernização, credibilização e dignificação", escreveu.