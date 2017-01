Depois de marcar presença ao final da manhã no Solar dos Leões de Almada , Núcleo número 1 do Sporting, o presidente Bruno de Carvalho almoçou no Núcleo da Quinta do Conde, presidido por Sérgio Gonçalves, onde foi agraciado com o "prémio sem papas na língua" Perante cerca de 50 adeptos, antes de se deslocar a Alverca para assistir ao jogo dos leões em hóquei em patins , Bruno de Carvalho falou aos sportinguistas presentes. "Queremos fazer cada vez mais e melhor. Sofremos como vocês e refletimos todos os dias. Sabemos o que corre bem e mal. Não podemos só olhar para fora, apesar de que, volto a dizer, poderíamos estar em primeiro lugar. Também temos de olhar para dentro e reconhecer o que podemos fazer melhor".O dirigente teve ainda tempo para fazer uma confidência: "Se há coisa que mais me fará feliz é ver os sportinguistas a comemorar títulos em todas as modalidades, inclusivamente o futebol. Seria um dos dias mais felizes da minha vida", disse, referindo viver hoje um dia "muito especial". "Vai ser em pleno: núcleos, modalidade (hóquei) e futebol. Que seja um dia de alegrias".

Autor: Ricardo Lopes Pereira