Este sábado, em hóquei em patins o Sporting defrontou o HC Braga, tendo conquistado o Troféu Stromp com uma vitória por 9-1. Já no voleibol, a equipa dos leões venceu o Egito por 3-0 (25-17, 25-23 e 25-23), em jogo de apresentação.

Bruno de Carvalho inaugurou o Pavilhão João Rocha no passado mês de junho e este sábado o presidente dos leões manifestou-se orgulhoso por ver as modalidades do clube "de volta a casa"."Orgulho por ver o hóquei em patins e o voleibol de volta a 22 anos depois! Era para fazer um vídeo mas podia ferir a susceptibilidade de alguns...", escreveu Bruno de Carvalho na sua página de Facebook.