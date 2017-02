"Passamos a ter, durante este mandato, uma presença assídua na Liga dos Campeões, coisa que não sucedia há muitos anos; vários dos nossos jogadores estão avaliados no mercado em dezenas de milhões de euros, o que não se sucedia antes de chegarmos. Apesar de injustamente termos perdido o processo da Doyen, embora contássemos com o apoio da FIFA e UEFA, e contra todos os profetas da desgraça, obtivemos no último trimestre 60 milhões de lucro, o que na SAD se traduz no melhor resultado de sempre – e a esse valor já está retirado o processo da Doyen, senão teria sido muito superior", garantiu o presidente dos leões, repetindo a ideia de que o seu opositor está a prestar um mau serviço ao clube.



"O Sporting está com robustez e saúde financeira. Não podemos andar numa campanha eleitoral a denegrir e a desrespeitar o Sporting. O Sporting não precisa de estar a ser vendido no estrangeiro, a ser internamente atacado. Não andaremos a vender ao desbarato o Sporting pelo mundo, como se o Sporting necessitasse desse dinheiro. O Sporting neste momento tem uma robustez e solidez que lhe permite escolher os melhores parceiros, e não andar como há 4 anos de mão estendida à espera de esmola. Os nossos rivais rezam todos os dias para que o outro candidato ganhe. Dizia com arrogância que não trazia russos para o sporting, mas agora todo feliz vai trazer árabes. Não podemos ser hipócritas e andar a enganar os sportinguistas", acrescentou Bruno de Carvalho, no final de uma almoço de campanha realizado no Núcleo Sportinguista de Almodôvar.

Bruno de Carvalho voltou este sábado a acusar o seu concorrente nas eleições de 4 de março de andar a espalhar "boatos e falsidades" sobre a situação financeira do Sporting. Segundo o presidente leonino, neste aspeto, o clube de Alvalade está bem e recomenda-se. E nem o processo perdido para a Doyen fez tremer a estabilidade financeira dos leões."O candidato que se diz sportinguista anda a espalhar boatos e falsidades pelo mundo e, sobretudo, pelo mercado. Toda esta narrativa é construída com base na mentira. Alguns pontos esclarecedores sobre a saúde financeira: no tal contrato de reestruturação estavam acordados 18 milhões em direitos televisivos, que em 10 anos daria 180 milhões. O acordo que hoje existe é de 515 milhões, como é de conhecimento público", apontou Bruno de Carvalho, antes de passar aos pontos seguintes.

Autores: Ricardo Granada e João Lopes