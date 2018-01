Depois do Benfica ter reagido investigação a Bruno de Carvalho , avançada esta segunda-feira pelo jornal 'i', o presidente do Sporting voltou ao Facebook para comentar as palavras dos encarnados, voltando a falar em 'marionetas cartilheiras' e apontando o dedo a Luís Bernardo."Mais uma prova de que são marionetas cartilheiras e que existe um lápis vermelho. Oh São Bernardo queres fazer as pessoas de estúpidas mas não são. Mostra lá vouchers ou emails meus? Sou arguido como é Paulo Gonçalves? Um advogado do Sporting CP disse que o que eu fiz era tráfico de influências como disse um do teu clube sobre o caso vouchers/emails? Queres falar de gravações da treta onde digo que fui eu que coloquei Pedro Proença na Liga ou que não queria ver Vitor Pereira na UEFA... Vai-te acalmando pois qualquer dia estás no olho da rua pois como diz o teu vice "ladras muito mas não mordes", pode ler-se na sua conta de Facebook.